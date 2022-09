LG parvient à transmettre des données à 1 TBps sur plusieurs centaines de mètres

Après le haut débit et le très haut débit, l’ultra haut débit est déjà à nos portes. LG vient de nouveau de réussir une transmission de données à 1 TBps, et cette fois sur une distance de 320 mètres en extérieur ! L’essai a été réalisé au Fraunhofer Heinrich Hertz Institute de Berlin. Pour parvenir à ce débit 6G, les données ont été transmises sur des bandes de fréquence comprises entre 155 et 175 GHz., très loin donc au-dessus des 45-52 GHz de la 5G, et sachant que dans le monde réel ce sont des fréquences encore plus basses qui sont utilisées (3,5 GHz pour la bande passante de la 5G en France).

LG explose donc sa marque précédente, mais en distance seulement : le géant sud-coréen avait atteint l’an dernier les 1 TBps sur 100 mètres en extérieur. Ces résultats concluants ne sont qu’un début ; le Dr Kim Byoung-hoon, Directeur des nouvelles technologies et vice-président exécutif de LG, annonce déjà que cette technologie sera disponible pour tous dans un avenir pas si lointain : »Avec le succès de notre dernière démonstration, nous nous rapprochons de la réalisation de vitesse 6G d’un térabit par seconde dans les zones urbaines intérieures et extérieures ».

Reste une inconnue dans l’équation : les débits hallucinants de la 6G risquent fort de réactiver les « peurs technologiques » déjà très présentes lors de l’installation de la 5G (et encore plus dans l’hexagone où la culture scientifique fait malheureusement souvent défaut). Il va falloir faire preuve de pédagogie et se donner le temps de l’explication, et du temps il y en aura puisque la 6G ne devrait pas être disponible pour le grand public avant 2029.