Deathloop sera disponible dans le Xbox Game Pass le 20 septembre

Suite à son gros rachat de Bethesda, Microsoft a dû composer avec les accords déjà signés entre certains studios rachetés et le concurrent PlayStation. Le génial FPS Deathloop est d’abord sorti sur PS5 en exclusivité temporaire, ainsi donc que le spécifiait l’accord commercial passé entre Sony et le studio français Arkane. L’accord spécifiait une durée d’exclusivité d’un an, ce qui signifiait que Deathloop serait probablement disponible pour les consoles Xbox et le Xbox Game Pass dans le courant du mois de septembre. Ce qui était probable est désormais confirmé : Microsoft a annoncé lors de sa conférence du Tokyo Games Show que Deathloop sera disponible sur Xbox Series et dans le Xbox Game Pass le 20 septembre prochain.

On note en outre qu’aucune mention n’est faite de la Xbox One. Au vu du désert de grosses sorties sur Xbox Series cette année, l’arrivée de Deathloop dans le Xbox Game Pass est forcément une bonne chose pour Microsoft. Quant à Sony, la fin de l’accord signifie tout simplement que les prochains titres d’Arkane seront uniquement disponibles sur PC, Game Pass et Xbox Series.