Sundar Pichai, le CEO de Google, porte déjà au poignet une Pixel Watch

Après une première présentation au mois de mai dernier, la Pixel Watch devrait être le clou de la conférence Made by Google 2022. La toquante de Google s’est même dévoilée à l’avance et en vadrouille… au poignet de Sundar Pichai, le CEO de Google ! Sundar Pichai était en effet présent lors de la Code Conference 2022 pour une interview avec Kara Swisher, et de nombreux observateurs ont surtout remarqué la montre que le CEO de Google portait au poignet. De toute évidence, la smartwatch de Pichai est bien une Pixel Watch version gold avec bracelet Lemongrass, un modèle déjà mis en avant sur le site de Google !

Ce leak très maitrisé prouve sans nul doute que la Pixel Watch doit déjà être en stock quelque part en Chine, et que tout sera prêt pour la commercialisation prévue (par les rumeurs) au 13 octobre. Pour rappel, il y aura deux variantes de la Pixel Watch, un modèle supportant le Wi-Fi/Bluetooth et l’autre modèle supportant le Wi-Fi/Bluetooth ainsi que la 4G. Le tarif de ce modèle serait de 399 dollars soit le même tarif qu’une Apple Watch Series 7 (version Wi-Fi).