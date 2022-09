Des chercheurs canadiens mettent au point un drone capable de se poser sur un toit en pente

Des chercheurs canadiens sont parvenus à mettre au point un drone d’un nouveau genre, capable de se poser (presque) partout y compris sur un toit en pente ! Ce drone peut ainsi se poser sur des pentes inclinées à 60° et à la vitesse constante de 2,75 mètres par seconde. « À des vitesses d’impact élevées et sur des surfaces inclinées, les multirotors commerciaux ont tendance à rebondir, à se renverser ou même à se briser lors de l’impact, en raison de leur train d’atterrissage rigide », explique John Bass, doctorant au Laboratoire de conception Createk de l’Université de Sherbrooke (Québec), qui a participé au projet. « Notre approche générale pour faire atterrir un quadrirotor sur une pente raide consiste à combiner deux technologies : les amortisseurs à friction et l’inversion de poussée. »



Le premier drone équipé de ce système d’atterrissage a été d’abord testé… en 3D, dans un simulateur disposant d’un moteur physique. Des pièces réalisées en impression 3D ont été nécessaires pour les amortisseurs à friction. Après bien des essais, le drone a pu se poser sur une surface en pente à 60°, ce qui de fait permet au drone de se poser sur à peu près tous les toits d’habitation puisque ces derniers ont une inclinaison légèrement inférieure à 53° en moyenne (du moins en Amérique du Nord). Seul point encore sensible du projet, le poids élevé du « train d’atterrissage », qui ne permet pas pour l’instant d’envisager des drones plus grands du même type.

A noter enfin que l’équipe de chercheurs à l’origine de cette invention avait déjà mis au point des drones capables de se poser sur des murs verticaux ou sur un lac.