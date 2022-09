Amazon dévoile un nouveau Kindle avec l’USB-C et un meilleur écran

Amazon annonce aujourd’hui une nouvelle version de son Kindle avec plusieurs améliorations, dont l’arrivée de l’USB-C, un écran haute résolution antireflet de 6 pouces et une autonomie pouvant durer jusqu’à six semaines.

Le nouveau Kindle dispose d’un nouvel écran haute résolution 6 pouces avec 300 pixels par pouces, c’est-à-dire trois fois plus de pixels que la génération précédente pour profiter de textes et d’images nets. Le mode sombre et l’éclairage avant réglable proposent une meilleure expérience de lecture en toutes conditions, en plein soleil comme de nuit.

En plus des améliorations apportées au chargement avec l’USB-C et à l’écran, le Kindle dispose de 16 Go de stockage, ce qui est une quantité importante pour des livres numériques, mais qui s’avère pratique si vous écoutez beaucoup de livres audio. Amazon affirme aussi que le nouvel appareil peut tenir pendant six semaines. D’autre part, le nouveau modèle est plus léger que le modèle précédent et un peu plus petit dans toutes les dimensions.

Le tout nouveau Kindle est disponible dès aujourd’hui en précommande. Le prix est de 99,99 € pour la version avec publicités et 109,99€ pour la version sans publicités. Les premières livraisons se feront le 12 octobre. La précommande se fait depuis l’adresse amazon.fr/kindle. Les nouveaux étuis en tissu sont disponibles en noir, rose, bleu et vert, et ce dès maintenant.