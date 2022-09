Intel annonce qu’un de ses prochains processeurs Raptor Lake franchira la barre des 6 GHz

La course au Gigahertz n’est pas prête de se terminer. A l’occasion d’un point presse, un représentant d’Intel a en effet déclaré qu’un de ses futurs processeurs Raptor Lake franchira la barre des 6 GHz en cycles d’horloge, ce qui serait une première et permettrait de marquer un point symbolique contre AMD. Intel ne donne aucune information supplémentaire concernant ce nouveau monstre, mais il semble presqu’acquis qu’il s’agira d’une version « custom » du Core i9-13900 (KS donc). A noter aussi que ce modèle 6GHz sera bien disponible à la vente (on ne parle pas ici d’une « simple » puce de démo).

L’annonce du franchissement des 6 GHz ressemble tout de même ici à une tentative de détourner le regard, car Intel vient aussi de reconnaitre que Raptor Lake (13ème gen) n’est qu’une gamme intermédiaire avant l’arrivée (tardive) de Meteor Lake (14ème gen), ce qui signifie qu’il ne faudra pas s’attendre à une révolution d’architecture par rapport aux Alder Lake actuels de 12ème génération, et ce malgré plus de cœurs efficients et plus de cache pour les cœurs performance (Raptor Cove). Intel présentera la gamme Raptor Lake le 27 septembre prochain, avec sans doute en clou de conf une démonstration du modèle 6 GHz.