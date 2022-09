The Fabelmans : premier trailer pour le film autobiographique de Spielberg (Les Dents de la Mer, Indiana Jones, E.T, etc)

Steven Spielberg est le maitre incontesté du cinéma populaire, celui qui a mis son énorme talent de metteur en scène au profit de films de genre dont un grand nombre se sont hissés dans le panthéon du cinéma. De Duel aux Dents de la Mer en passant par E.T, Indiana Jones, Minority Report, La Guerre des Mondes, La Liste de Schindler ou bien encore le plus récent Ready Player One, le cinéma de Spielberg est celui d’un éternel adolescent en éternel émerveillement devant les capacités d’évocation de la pellicule.



Spielberg est aussi celui qui a rendu ses lettres de noblesse à la culture geek : dans les films du maître américain, les ados amateurs de salles d’arcade et de Dungeons & Dragons ont remplacé un temps les héros bodybuildé (cela a malheureusement bien changé)., et il en va de même pour les chercheurs en mathématique (Jeff Goldblum/Ian Malcom dans Jurassic Park), les biologistes (Richard Dreyfuss/Matt Hopper dans les dents de la Mer), les paléontologues (Sam Neill/Pr Alan Grant dans Jurassic Park encore), les archéologues (Harrison Ford/Indy dans Indiana Jones) voire les gamers (le casting des jeunots au complet dans Ready Player One). Dans l’univers de Spielberg, ce qui était autrefois considéré comme une sous-culture adepte de sciences, de Comics et de technologie remplace désormais le vieux monde viriliste ou souvent complaisamment classiste (cinéma « auteurisant »).

Après tant de films, après le flamboyant West Side Story, Spielberg le raconteur va nous raconter cette fois sa propre histoire. The Fabelmans, dont le scénario est en grande partie autobiographique, suit le parcours passionné du jeune Sammy (interprété à différents âges par Gabriel LaBelle et Mateo Zoryon Francis-DeFord). Ce dernier tombe profondément amoureux du cinéma après que ses parents, interprétés par Paul Dano (The Batman) et Michelle Williams (Marylin, Blue Valentine) lui aient offert une caméra. Le casting comprend aussi l’impayable Seth Rogen et le cinéaste David Lynch ! Le premier trailer (ci-dessus) du film est juste fabuleux, l’image étant sublimée par le génial directeur de la photo Janusz Kaminski (partenaire de Spielberg de longue date). The Fabelmans sortira dans les salles françaises le 25 janvier prochain.