Meta Quest Pro : une vidéo d’unboxing fuite avant la conférence !

C’est le (très) gros leak du jour : une video d’unboxing du Meta Quest Pro vient de fuiter, à un mois tout de même de la conférence Meta Connect ! On distingue parfaitement le casque Meta Quest Pro (qui aurait été « oublié » dans une chambre d’hôtel !), dont le design est raccord avec les fuites précédentes, ainsi que les nouvelles manettes, la borne de recharge par induction, ou l’emballage sur fond blanc. Au vu de la finition du produit et du nombre d’éléments présentés, un fake semble très peu probable.

Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk — Nathie (@NathieVR) September 12, 2022

Pour rappel, le casque Meta Quest Pro devrait disposer de lentilles Pancake (plates et non striées), de dalles mini-LED (et non Micro OLED) à la résolution 2000×2000 (soit très proche de la définition d’un PSVR 2), de capteurs/caméras passthrough pour un affichage AR en couleur et en haute définition, et d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 (le même que celui du Quest 2 donc…). Le prix d’achat du Meta Quest Pro (livré avec les manettes et la borne de recharge pour manettes) oscillerait entre 800 et 1000 dollars, soit un tarif presque deux fois plus élevé que celui du Meta Quest 2. La conférence Meta connect devrait confirmer tout cela le 11 octobre prochain…