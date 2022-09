Instagram teste la possibilité de reposter une publication, comme les retweets sur Twitter

Instagram vient (encore une fois) copier une fonctionnalité d’autres réseaux sociaux, avec cette fois la possibilité de reposter une publication. Le concept est similaire au retweet sur Twitter afin d’afficher sur la timeline de ses abonnés le tweet d’un compte précis. Il s’agit pour l’instant d’un test.

Partager la publication de quelqu’un d’autre pour que vos propres abonnés la voient n’est pas complètement nouveau pour les utilisateurs d’Instagram. Les utilisateurs ont été en mesure de partager des publications publiques pour leurs abonnés, mais uniquement dans leurs stories ou par le biais de messages directs. Désormais, le test permet aux utilisateurs de partager une publication sur leur page principale.

This is what the new instagram repost feature intro screen looks like

h/t @alex193a pic.twitter.com/ldOX5PO4Eg

— Matt Navarra (@MattNavarra) September 9, 2022