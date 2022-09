Un test moteur du Starship (SpaceX) a provoqué un énorme incendie

Ce jeudi 8 septembre, SpaceX avait organisé un test moteur de sa fusée géante Starship (prototype 24) sur la base de Boca Chica, et malheureusement, tout ne s’est pas exactement passé comme prévu. A l’instant « T » de l’allumage des 6 moteurs Raptor, la puissance du dégagement a projeté de la poussière surchauffée et des débris enflammés sur plusieurs centaines de mètres, jusqu’à la végétation toute proche. Devait arriver ce qui arriva : ces débris ont littéralement embrasé les végétaux asséchés par plusieurs mois d’une canicule historique. L’incendie a alors rapidement pris de l’ampleur au point de s’étendre sur plusieurs dizaines d’hectares. Les pompiers de Boca Chica sont finalement au venus à bout des flammes beaucoup plus tard dans la nuit.

C’est déjà la seconde fois qu’un test moteur du Starship provoque un incendie, mais le premier sinistre (en 2019) n’avait pas causé autant de dégâts sur la flore locale. De quoi sans doute provoquer l’ire des mouvements écologistes qui s’étaient déjà opposés à l’installation de SpaceX dans cette région du Texas. Pour rappel, SpaceX n’a toujours pas donné de date fixe pour le prochain essai de décollage de son Starship, et ce ne sont pas les récents déboires de la NASA avec le SLS qui pousseront Elon Musk à vouloir presser le pas…