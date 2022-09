Mort d’Elizabeth II : sur Twitter, un nombre record de tweets par seconde

La mort de la reine Elizabeth II a énormément fait parler, notamment sur Twitter où il y a eu un nombre record de 1 834 tweets par seconde au plus haut niveau. Ce n’était jamais arrivé auparavant.

La plateforme Visibrain indique à BFMTV que le décès de la reine Elizabeth II a été 1,7 fois plus commenté que la finale de la Coupe du monde de 2018 et 4,2 fois plus commenté que l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Sur 24 heures (jeudi 8 septembre à 8h au vendredi 9 septembre à 8h), les hashtags #ElizabethII, #QueenElizabeth et #LondonBridge sont apparus dans 20 millions de tweets.

Le nombre de tweets a été tout particulièrement important hier vers 18 heures, quand les nouvelles sur l’état de santé n’étaient pas très bonnes. La mort de la reine a été annoncée publiquement à 19h30 (heure française). Il y a eu plus de 3 millions de messages en l’espace d’une heure.

D’autre part, le tweet du compte Twitter officiel de la famille royale annonçant le décès de la reine a obtenu 2,4 millions de J’aime et a été retweeté près d’un million de fois. Le compte a gagné 478 000 abonnés rien que sur la journée du 8 septembre selon Social Blade.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022