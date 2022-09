Pixel 6a : les petits soucis du capteur d’empreintes (enfin) corrigés par une mise à jour

Le Pixel 6a de Google est un superbe smartphone moyen de gamme (notre test du mobile sera publié demain), mais depuis son lancement il y a quelques semaines, de nombreux utilisateurs se plaignent de petits soucis concernant le capteur d’empreintes embarqué sous l’écran. Déverrouillage lent, erratique voire impossible, les retours font état d’un capteur au fonctionnement pas vraiment optimum (nous avons nous même constaté quelques bugs avec notre modèle de test).

La bonne nouvelle, c’est que les pépins du capteur d’empreintes ne sont pas dus à un problème hardware ou de conception ; et la seconde bonne nouvelle, c’est que Google vient d’annoncer une mise à jour corrective permettant (actuellement en bêta) qui permettra au capteur d’empreintes de fonctionner à nouveau normalement. Plusieurs testeurs de la bêta rapportent déjà que la mise à jour s’est avérée parfaitement efficace pour rendre au capteur d’empreintes toute sa précision et sa vitesse. Encore un peu de patience donc puisque le déploiement public de la mise jour ne devrait plus trop tarder..