Meta met en terme au service en charge de l’impact sociétal de ses produits

Certains y verront sans doute une forme de cynisme : Meta vient de fermer son service Innovation Responsable, service qui depuis l’an dernier avait la charge d’analyser l’impact sociétal des différents produits et services du géant américain. Composé en partie d’ingénieurs mais surtout de profils versés dans les droits civils, le juridique ou les questions éthiques, le service ne semblait plus vraiment actif depuis le départ de son directeur, Zvika Krieger, plus tôt dans l’année.

Les employés du service auraient rejoint d’autres divisions de Meta en manque de personnel, à l’instar du Reality Labs (casques VR/XR, services de réalité mixte, Metavers Horizon Worlds) ou de la division IA (déjà dotée d’un pôle « responsabilité sociale »). Au vu des nombreuses critiques que reçoit le concept de Metavers prôné par Zuckerberg (un véritable monde parallèle 2.0), une pincée d’analyse éthique ne sera sans doute pas de trop… Pour rappel, Meta a largement diminué son volume d’embauche sur ces derniers mois, ce qui explique sans doute ce jeu de chaises musicales en interne.