PS5 : quelques détails supplémentaires sur la toute nouvelle version de la console (poids, radiateur, CM, SSD, etc.)

Sans rien dire à personne, Sony commercialise depuis la fin du mois d’août une nouvelle version hardware de sa PlayStation 5. Le YouTubeur Austin Evans a passé en revue les principaux changements de ce modèle. Outre un poids légèrement plus modeste (3,9 kilos contre 4,5 kilos pour le modèle d’origine), cette console modèle CFI-12XX voit certains de ses composants clefs être modifiés plus ou moins sensiblement. Ainsi, le radiateur de refroidissement (qui avait déjà été modifié une première fois) est un peu plus compact et son design global a été modifié. Idem pour la CM (carte-mère), un peu moins imposante.



Quant au boitier du SDD, il semble bien plus rigide que sur le précédent modèle. Un gros changement cette fois : la pile du BIOS a été changée de place sur ce modèle et s’avère moins accessible qu’auparavant. Plus légère, avec des composants plus compacts et mieux agencés, le nouveau modèle de PlayStation 5 n’est pas une mise à jour hardware si anodine que cela.

C’est encore plus vrai si l’on prend en compte la consommation électrique, qui ne dépasserait pas les 201 W sur le nouveau modèle (contre 218 W pour le modèle de 2020 et 229 W sur le modèle de 2020. Cette différence de conso (qui n’est pas si énorme) n’aurait évidemment aucune incidence sur les perfs de la console.