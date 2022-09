HTC apporte l’eye-tracking et le face-tracking au HTC Vive Focus 3… avec des accessoires

HTC réalise une mise à jour hardware de son casque VR HTC Vive Focus 3, ce dernier pouvant désormais accueillir deux nouveaux accessoires dédiés à l’eye-tracking (suivi du mouvement des yeux) et au face-tracking (suivi des mouvements du visage). Ces nouveaux trackers sont présentés par HTC Vive comme des solutions professionnelles, et de fait aucun jeu (ou presque) n’exploite les technologies de suivi de mouvements des yeux ou du visage. HTC estime ainsi que l’accessoire VIVE Focus 3 Eye Tracker sera « idéal pour les événements virtuels, la formation, les groupes de discussion, les réunions à distance VIVE Sync, l’animation et la capture de mouvement, et plus encore. » L’accessoire contient un système à deux caméras avec illuminateurs IR « capable de capturer des données sur l’origine et la direction du regard, la taille et la position de la pupille ainsi que l’ouverture des yeux. »

Le VIVE Focus 3 Facial Tracker, qui se loge à la base du casque VR (et intègre une caméra grand angle), pourra capturer les mouvements du visage et de façon extrêmement précise. HTC note ainsi que « la caméra de suivi capture les expressions […] sur les lèvres, la mâchoire, les joues, le menton, les dents et la langue afin de capturer avec précision les expressions faciales et les mouvements de la bouche plus vrais que nature sur les avatars. » Les utilisateurs du Vive Focus 3 pourront aisément synchroniser le mouvement des lèvres de leur avatar avec leur propre voix, la latence étant annoncée comme « minimale ». A noter que les deux accessoires se fixent au casque VR par simple contact magnétique.

Les deux accessoires prennent en charge les moteurs de rendu Unity, Unreal Game Engine et Native tandis que le développement des logiciels compatibles s’effectue sur le WaveSDK de VIVE ou prochainement via OpenXR. On attend plus que les prix…