Google Maps permet de faire des économies sur le carburant (disponible en France)

Google Maps vient de se doter en France et en Europe d’une fonction précieuse en ces temps d’inflation galopante. Le logiciel de géolocalisation peut désormais indiquer aux conducteurs les itinéraires les plus économes en carburant ! Google précise que la réduction de carburant nécessaire pour le trajet peut aller jusqu’à 30% ! Afin d’affiner au mieux ses estimations de carburant, l’option « Privilégier les itinéraires économes en carburant » prend même en compte l’inclinaison des routes ainsi que le type de moteur du véhicule (essence, diesel, électrique ou hybride). L’option reste désactivable, mais l’on voit mal qui aurait vraiment envie de se passer de ce genre de conseils (les conducteurs de VE peut-être..).

Pour information, il faut savoir que l’option de réduction de carburant existe déjà sur les versions américaines et canadiennes de Google Maps. Google affirme la mise en place de cette fonction a permis de diminuer fortement les rejets de gaz toxiques, à hauteur de 500 000 tonnes d’émissions de CO2 (équivalent à 100 000 voitures thermiques en moins sur les routes). Ce n’est pas rien sachant que les émissions de CO2 émises par les voitures thermiques ou hybrides pèsent considérablement dans le réchauffement climatique mondial. Google note aussi que les recherches de bornes de recharge électrique via Google Maps ont bondi de 200% sur un an.

Comment activer la fonction « Privilégier les itinéraires économes en carburant »

Sur votre appareil mobile, ouvrez l’application Google Maps Maps.

Appuyez sur votre photo de profil ou initiale icône de votre compte puis Paramètres Paramètres puis Paramètres de navigation.

Faites défiler la page jusqu’à « Options d’itinéraire » puis appuyez sur Privilégier les itinéraires économes en carburant.