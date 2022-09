Deezer offert pendant 4 mois suite à un partenariat avec Cdiscount

Deezer annonce avoir noué un partenariat avec Cdiscount qui va se traduire par 4 mois offerts au service de streaming musical. C’est en place à partir d’aujourd’hui, voici le détail.

Dès aujourd’hui, Cdiscount offre 4 mois d’abonnement à Deezer Premium pour l’achat d’une sélection de produits électroniques (matériel informatique, téléviseur, son, smartphone, objets connectés) sur son site. Avant la fin de l’année, Deezer sera également inclus dans le programme de fidélité « Cdiscount à volonté ».

L’un des axes principaux de la stratégie de Deezer est de développer sa croissance via des accords de distribution avec des partenaires sur ses marchés clés en créant de nouvelles opportunités commerciales. Dans le cadre de l’évolution de sa stratégie, ce partenariat permet à Cdiscount de renforcer son offre de services de divertissement, le streaming musical étant de plus en plus plébiscité par les Français, et d’offrir ainsi une expérience d’achat enrichie à ses clients.

« Nous sommes ravis d’avoir noué ce partenariat avec Deezer, acteur français du streaming musical, qui nous permet d’enrichir l’expérience d’achat de nos clients avec l’un des meilleurs services du marché », a expliqué Antoine Guillotte, directeur de la stratégie chez Cdiscount. « Ce partenariat s’inscrit dans notre démarche de développement de services dans le domaine du divertissement initiée il y a quelques années, afin de proposer à nos 10 millions de clients une offre toujours plus riche et variée. Deezer sera également un atout précieux pour étoffer notre programme de fidélité ».