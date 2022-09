Cyberpunk 2077 : l’extension Phantom Liberty annoncée pour 2023 sur PS5, Xbox Series, PC… et Stadia (enfin !)

On n’y croyait plus : il y a quelques heures, le studio polonais CD Projekt RED a annoncé que son RPG futuriste Cyberpunk 2077 aurait bientôt droit à sa première extension « narrative » intitulée Phantom Liberty. L’extension Phantom Liberty sera disponible dans le courant de l’année 2023, uniquement sur consoles new gen (PS5 et Xbox Series), sur PC mais aussi sur la plateforme Stadia. Les consoles PS4 et Xbox One sont donc laissées de côté, ce qui n’étonnera sans doute personne après le scandale des versions de Cyberpunk sur ces plateformes.

A noter que le scénario de cette extension est l’oeuvre de Gabe Amatangelo, un ancien de chez BioWare qui n’a pas participé au projet initial (ce dernier est arrivé chez CD Projekt RED au mois de janvier 2020). L’extension proposera un tout nouveau quartier de Night City, de nouveaux personnages, et bien sûr un nouvel arc narratif. En parallèle de cette belle annonce, CD Projekt RED annonce le déploiement immédiat de la mise à jour 1.6, qui contient entre autres des équipements basés sur la série d’animation Edgerunners qui fera ses débuts le 13 septembre prochain sur Netflix.