Blocage des sites porno en France : la justice propose une médiation

Le tribunal judiciaire de Paris a proposé aujourd’hui d’organiser une médiation pour trouver un moyen d’empêcher l’accès des mineurs à la pornographie sur Internet, au grand dam de l’Arcom qui demandait aux opérateurs le blocage immédiat de plusieurs sites.

Que faire avec les sites porno en France ?

« Le tribunal considère que la présente affaire comporte des critères d’éligibilité à une médiation », a déclaré lors d’une audience mouvementée son premier vice-président Fabrice Vert, promoteur de ce mode de résolution des conflits. La décision d’enjoindre les parties à négocier sera formellement prise jeudi, mais le choix de l’économiste Bruno Deffains comme médiateur a déjà été avancé.

« La position du régulateur, ce n’est pas d’animer des ateliers pour aider les sites pornographiques à exercer leur activité », ont regretté les avocats de l’Arcom (ex-CSA), le régulateur des médias qui s’est vu attribuer par la loi du 30 juillet 2020 le pouvoir de demander le blocage d’un site pornographique s’il constate qu’il est accessible par les mineurs. La société chypriote MG Freesites, éditrice de la plateforme Pornhub, l’un des cinq sites visés dans cette procédure, a de son côté déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui remet en cause la légitimité de l’Arcom à agir.

Le tribunal décidera le 4 octobre de transmettre, ou non, cette QPC à la Cour de cassation. Si ce n’était pas le cas, une nouvelle audience civile serait organisée pour examiner l’affaire au fond. Une QPC similaire a été déposée dans une procédure administrative conjointe.

Durant les débats, les avocats représentant Pornhub, Tukif, xHamster, Xvideos et Xnxx, visés en décembre 2021 par une mise en demeure de l’Arcom et qui figurent parmi les sites les plus visités en France, ont tenté de prouver leur bonne volonté. « Aucune des solutions techniques que nous avons testées ne s’est révélée satisfaisante », a plaidé Elsa Rodrigues, avocate de MG Freesites (groupe MindGeek), ajoutant attendre les lignes directrices annoncées en décembre par le régulateur. « Il n’y a pas de consensus sur des mesures techniques. (…) Personne ne nous dit ce qu’on doit faire », a-t-elle poursuivi.