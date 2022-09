Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en septembre 2022

Microsoft a partagé la liste des jeux qui sont ajoutés au Xbox Game Pass en septembre 2022. Il y a huit titres au total. À noter que plusieurs jeux vont également quitter le catalogue.

Dès maintenant

Disney Dreamlight Valley : Pack de Fondateur (Cloud, Console & PC) : c’est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d’aventure riche en quêtes, en exploration et en activités captivantes aux côtés d’amis de Disney et Pixar, anciens et nouveaux.

Opus Magnum (PC) : maîtrisez la complexité physique du moteur de transmutation, l’outil le plus sophistiqué en ingénierie alchimique, pour créer des remèdes vitaux, des gemmes précieuses, des armes mortelles et bien plus.

Train Sim World 3 (Console & PC) : explorez trois itinéraires riches en détails et apprenez à contrôler neuf locomotives très puissantes grâce au nouveau centre d’entraînement. Un nouveau ciel volumétrique transforme l’atmosphère des trajets.

13 septembre

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) : un jeu de stratégie en temps réel à grande échelle où vous commandez des armées entières sur un champ de bataille dynamique. Tentez de conquérir plusieurs mondes à travers de multiples campagnes solo ou jouez avec vos amis en multijoueur.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace (Cloud, Console & PC) : arborez les habits des super-chiens Krypto et Ace et soyez prêts à survoler les rues de Métropolis dans cette aventure de sauvetage d’animaux inspirée du film. Envolez-vous dans les cieux, utilisez vos capacités spéciales et protégez Métropolis des plans machiavéliques de Lex Luthor.

14 septembre

You Suck at Parking (Cloud, Console & PC) : préparez-vous pour le simulateur de créneau le plus extrême du monde, le seul jeu où ce ne sont pas vos talents de pilote qui comptent, mais votre capacité à vous arrêter.

15 septembre

Despot’s Game (Console & PC) : guidez de simples mortels, un rogue-like tactique où vous envoyez votre armée se battre à votre place. Assemblez votre équipe, sacrifiez ses membres dans des donjons générés de manière procédurale et affrontez des ennemis comme d’autres joueurs.

Metal: Hellsinger (PC & Xbox Series X/S) : un FPS basé sur le rythme, dans lequel votre capacité à tirer en rythme améliore votre expérience du jeu. Plus vos tirs sont synchronisés avec le rythme, plus la musique devient intense, et plus vous provoquez de destruction.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 septembre 2022