Xbox Game Pass : A Plague Tale: Innocence sort du service peu de temps avant l’arrivée de sa suite « Requiem »

Après le départ du regretté Hades, un autre très gros titre s’apprête à quitter le Xbox Game Pass. A Plague Tale: Innocence, jeu d’aventure-action narratif du studio français Asobo, quittera le Game Pass le 15 septembre prochain en compagnie des 10 autres titres suivants :

Aragami 2 (Cloud, Console & PC)

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Console & PC)

Craftopia (Cloud, Console & PC)

Final Fantasy XIII (Console & PC)

Flynn: Son of Crimson (Cloud, Console & PC)

I Am Fish (Cloud, Console & PC)

Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console & PC)

Mighty Goose (Cloud, Console & PC)

SkateBird (Cloud, Console & PC)

The Artful Escape (Cloud, Console & PC)

Plébiscité par la critique et les joueurs, A Plague Tale: Innocence raconte l’histoire moyenâgeuse d’Amicia, une jeune femme qui tente de s’échapper d’une région infestée de brigands et de rats en compagnie de son tout jeune frère Hugo. Le jeu sortira donc du Game Pass quelques semaines seulement avant l’arrivée de sa suite dans le service : A Plague Tale: Requiem sera disponible sur PS5, Xbox Series, PC, et donc dans le Game Pass le 18 octobre prochain. Les abonnés au Game Pass qui n’ont pas encore fait le premier opus (comment est-ce possible ?) sont donc priés de ne pas attendre jusqu’au 15…