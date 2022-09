Un tableau créé par une IA remporte un concours d’art aux Etats-Unis

Les organisateurs du concours d’art de la foire annuelle du Colorado n’imaginaient pas un tel ramdam. C’est en effet un tableau entièrement créé par une IA, Théâtre D’opéra spatial, qui a remporté le premier prix, ce qui n’a pas manqué de susciter la colère d’un certain nombre d’artistes qui participaient au concours. L’oeuvre polémique a été présentée par un certain Jason Allen, 39 ans, qui s’est contenté d’alimenter l’IA MidJourney (un algorithme de génération d’images à partir de texte) avec une description textuelle du tableau en devenir, soit un opéra fantastique avec 3 femmes se tenant devant une ouverture lumineuse et circulaire.

The digital art category at the Fine Arts competition has people talking! At the Colorado State Fair, we think this brings up a great conversation. With advancing technology, the discussion of AI and art helps the Fair evolve from year to year.https://t.co/QouAArB4EI pic.twitter.com/kzLrnCwbvs

