Xbox Series : le mode Économie d’énergie permet vraiment d’économiser sur la facture d’électricité

En ces temps de crise énergétique (géopolitique, climatique, pandémique, économique, etc.), les citoyens sont à la recherche de trucs et astuces leur permettant d’économiser sur leur facture. Et du côté des Xbox Series, Microsoft a déjà pensé à tout (ou presque) puisque les nouvelles Xbox sont dotées d’un mode Economie d’énergie. Et si l’on en croit le site The Verge, ce n’est vraiment pas un simple coup marketing.

Généralement en effet, les joueurs Xbox Series utilisent le démarrage instantané qui permet de se retrouver illico presto sur l’interface de la machine. Problème, ce mode de démarrage consomme 13 watts sur une Series X dès lors que l’on garde sa Xbox en veille 24 h/24. Cette surconsommation se traduit aussi en surcoût, soit l’équivalent de quelques euros en plus sur la facture à la fin du mois (et quelques dizaines d’euros sur l’année).

Fort heureusement, le mode Economie d’énergie, qui effectue un reboot de la machine à chaque démarrage (ce qui reste ultra rapide avec une Xbox Series X/S) consomme à peine 0,5 watt, ce qui sera presqu’indolore sur le porte monnaie. Bref, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour économiser quelques deniers supplémentaires…