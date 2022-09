Android 12L est disponible pour les Galaxy Tab S7 et Tab S8 de Samsung

Après le lancement d’Android 12L sur les anciens Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, voilà que Samsung propose la mise à jour sur sa tablette Galaxy Tab S7. Il en va de même pour la Galaxy Tab S7+. Pour leur part, les Galaxy Tab S8 y ont le droit depuis quelques jours.

Les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ ont vu le jour en 2020 aux côtés des derniers Galaxy Note, à savoir les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Au lancement, la tablette tournait sous Android 10. Elle a ensuite eu le droit à Android 11, Android 12 et voilà donc aujourd’hui Android 12L. Pour rappel, la version L se focalise surtout sur les appareils pliables et ceux avec de grands écrans en optimisant les usages.

La disponibilité d’Android 12L sur les Galaxy Tab S7 et Tab S8 se fait avec la mise à jour One UI 4.1.1, qui n’est autre que la surcouche de Samsung. La nouvelle version apporte de nouvelles fonctionnalités multitâches, notamment la barre des tâches et un nouveau geste pour le multifenêtre. Les applications qui apparaissent par-dessus les autres ont également maintenant la possibilité de devenir invisibles lorsqu’on tape sur l’application en arrière-plan.

Comme à chaque fois avec Samsung, il s’agit d’un déploiement progressif. En l’occurrence, la mise à jour est distribuée en Corée du Sud et en France. Les autres pays l’auront progressivement au fil des prochaines semaines. Samsung ne communique pas un calendrier précis.