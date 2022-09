Samsung propose Android 12L pour ses anciens Galaxy Z Fold et Z Flip

Samsung annonce la disponibilité d’Android 12L pour ses différents smartphones pliables, à savoir les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. C’est disponible à partir d’aujourd’hui avec la mise à jour One UI 4.1.1, qui n’est autre que la surcouche de Samsung. Pour rappel, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 ont déjà cette version.

Disponibilité d’Android 12L sur les Galaxy pliables

Dans son communiqué, Samsung annonce que la disponibilité d’Android 12L pour les anciens Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip a lieu aujourd’hui, mais il s’agit d’un déploiement progressif. Les utilisateurs de certains pays peuvent donc en profiter dès maintenant, les autres devront attendre les prochaines semaines pour y avoir le droit.

La mise à jour est disponible pour les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Elle va aussi débarquer sur les Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 2, Galaxy Z Fold 5G et le premier Galaxy Fold. Là encore, il s’agira d’un déploiement progressif. Le constructeur se veut assez vague concernant la disponibilité pour tous.

Android 12L et One UI 4.1.1 apportent une barre de tâches remaniée au grand écran pliable de Samsung, ce qui stimule l’expérience. Il y a également de nouveaux gestes pour lancer rapidement les modes multitâches et une capacité modifiée de prendre des selfies en utilisant l’écran extérieur.

Wear OS 3.5 sur les Galaxy Watch

Dans le même temps, Samsung annonce rendre disponible Wear OS 3.5 (avec la surcouche One UI Watch 4.5) pour sa montre Galaxy Watch 4. L’accent est mis sur l’accessibilité, avec la prise en charge d’un clavier QWERTY complet sur l’application intégrée de Samsung. Le groupe mentionne également de nouveaux cadrans de montre qui ont commencé à être déployés il y a quelque temps.

Bien que le système est toujours basé sur Tizen, Samsung apporte également certaines des nouvelles fonctionnalités à ses anciennes Galaxy Watch 3 et Watch Active 2, avec deux nouveaux cadrans et une détection améliorée des ronflements.

Là aussi, le disponibilité de la mise à jour a lieu aujourd’hui et il s’agit d’un déploiement progressif.