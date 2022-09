L’IA DeepMind apprend à jouer au Football (plus difficile que le Go ?)

DeepMind semblait avoir franchi les plus hautes cimes en battant (sous le nom d’AlphaGo) l’ ex-champion du monde de Go Lee Sedol, mais voilà que l’intelligence artificielle fait face à un challenge encore plus corsé… le football ! Le sport le plus populaire du monde peut-il être maitrisé par une IA au sang froid, les passes d’un Mbappé sont-elles traduisibles en algorithmes ?



Plus prosaïquement, les ingénieurs de Google ont utilisé le système Neural Probabilistic Motor Primitives (NPMP) afin d’analyser des vidéos de matchs de foot, le tout mélangé à des relevés de motion capture récupérés sur des joueurs en action. L’objectif de cette tambouille numérique ? Permettre à DeepMind de reproduire les mouvements des joueurs dans un simulateur 3D, tout en gardant bien sûr l’objectif final qui est de pousser la balle au fond des filets adverses. Un peu de Machine Learning plus tard (apprentissage par le renforcement), et voilà que DeepMind est prêt à manipuler des avatars-joueurs de foot en 3D comme un nouveau R7 du silicium.

Bon, si vous avez regardé la vidéo ci-dessus, vous savez que DeepMind est pour l’instant plus proche du joueur de division honneur ; mais qu’importe, l’IA avance vite, et comme à chaque fois finira par maitriser son sujet et donc par planter des buts dont même Papin n’aurait pu rêver. A terme, on se prend à rêver (non) à cette même IA couplée à des robots humanoïdes et jouant contre une équipe de joueurs en chair et en os. En 2050 peut-être ?