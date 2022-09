L’Europe veut 5 ans de mises à jour Android pour les smartphones

Les législateurs européens ont proposé des exigences très strictes pour les smartphones vendus dans la région, avec notamment 5 ans de mises à jour logicielles pour les smartphones Android.

Vers 5 ans de mises à jour Android au minimum ?

Dans le détail, les législateurs veulent que les constructeurs comme Samsung, Xiaomi, OnePlus, Google et tous les autres proposent au moins 3 ans de mises à jour majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité Android. Ce serait le minimum à respecter, les marques sont bien sûr invitées à proposer davantage si elles le veulent/peuvent. De plus, les mises à jour doivent parvenir aux utilisateurs au plus tard deux mois après la sortie publique.

Actuellement, il arrive qu’il faille attendre plusieurs trimestres pour avoir certaines mises à jour. Par exemple, des smartphones ont récemment eu le droit à Android 12… alors que Google a récemment proposé la version finale d’Android 13.

Si elles sont appliquées, ces règles pourraient modifier fondamentalement la façon dont les constructeurs de smartphones Android gèrent le support logiciel de leurs appareils. Samsung et Google sont les seules marques qui promettent cinq ans de mises à jour de sécurité pour leurs téléphones. Malgré cela, tous leurs smartphones ne bénéficient pas de ces avantages. Samsung publie également quatre mises à jour majeures d’Android pour ses appareils haut de gamme. En comparaison, Google et d’autres marques fournissent 3 ans ou moins de mises à jour majeures du système d’exploitation selon les appareils.

Un tel règlement pourrait obliger les entreprises à proposer des mises à jour sur un plus long terme, non seulement pour leurs téléphones premium, mais aussi pour les appareils d’entrée de gamme, moins chers, qui ne bénéficient généralement pas d’engagements de mise à jour à long terme de la part des fabricants.

Des composants là aussi pour plusieurs années

Le projet de loi stipule également que la capacité de la batterie d’un appareil « ne doit pas se détériorer après une mise à jour du logiciel du système d’exploitation ou une mise à jour du firmware lorsqu’elle est mesurée avec la même norme d’essai utilisée à l’origine pour la déclaration de conformité ». Il précise également qu’« aucune modification des performances ne doit résulter du rejet de la mise à jour, sauf pour les applications tierces ».

Outre le support logiciel, le projet européen suggère que les smartphones et les tablettes vendus dans l’Union européenne doivent disposer de composants de rechange, notamment de batteries, d’écrans, de capteurs photo, de ports de charge et autres, pendant au moins cinq ans. Faire passer leur durée de vie de 2 à 3 ans à 5 ans reviendrait à retirer des millions de voitures de la circulation, selon les conclusions de la Commission européenne.

Il faudra néanmoins attendre un peu avant que cette proposition ne se concrétise. Les commentaires seront recueillis jusqu’au 28 septembre, avec une adoption potentielle dès le quatrième trimestre, et un an d’attente avant que tout ne prenne effet. Si cette proposition devait entrer en vigueur dans l’Union européenne, elle s’étendrait probablement à de nombreux appareils vendus dans le monde.