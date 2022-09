Instagram : une amende de 405 millions d’euros pour atteinte à la vie privée des enfants

Meta a écopé d’une amende d’un montant de 405 millions d’euros pour son réseau social Instagram, concernant sa gestion des paramètres de confidentialité des enfants, ce qui a représenté une violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe. Il s’agit de la deuxième amende la plus importante découlant des lois européennes sur le RGPD, et de la troisième (et plus importante) amende infligée à Meta par la Data Protection Commission, à savoir le régulateur irlandais.

L’amende découle des paramètres de confidentialité d’Instagram sur les comptes gérés par des enfants. Le régulateur avait enquêté sur Instagram au sujet de l’utilisation par des enfants de comptes professionnels, qui rendaient publiquement visibles des données personnelles comme les adresses e-mail et les numéros de téléphone. L’enquête portait également sur la politique d’Instagram consistant à rendre tous les nouveaux comptes, y compris ceux des adolescents, accessibles au public par défaut.

« Cette enquête s’est concentrée sur d’anciens paramètres que nous avons mis à jour il y a plus d’un an et nous avons depuis publié de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour aider à garder les adolescents en sécurité et leurs informations privées », a déclaré un porte-parole de Meta à Politico. « Toute personne de moins de 18 ans a automatiquement son compte réglé sur privé lorsqu’elle rejoint Instagram, de sorte que seules les personnes qu’elles connaissent peuvent voir ce qu’elles publient, et les adultes ne peuvent pas envoyer de messages aux adolescents qui ne les suivent pas. Nous nous sommes engagés pleinement avec le régulateur tout au long de son enquête et nous examinons attentivement leur décision finale ».

Meta peut encore faire appel de la décision du régulateur irlandais. Il ne l’a pour l’instant pas fait.