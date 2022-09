Call of Duty restera sur PlayStation pendant « plusieurs années », assure Microsoft

Les joueurs PlayStation qui sont fans de Call of Duty peuvent se rassurer : la franchise va continuer être disponible sur les consoles de Sony, malgré le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars.

C’est Phil Spencer, le patron chez Xbox, qui l’a annoncé dans une lettre à Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment :

En janvier, nous avons fourni un accord signé à Sony pour garantir Call of Duty sur PlayStation, avec une parité de fonctionnalités et de contenu, pendant au moins plusieurs années supplémentaires au-delà du contrat actuel avec Sony, une offre qui va bien au-delà des accords habituels de l’industrie du jeu.

En février dernier, lorsque Microsoft a évoqué son engagement continu à proposer Call of Duty sur PlayStation, la société a déclaré qu’elle « les rendrait disponibles… au-delà de l’accord existant et dans le futur ». L’expression « au moins plusieurs années supplémentaires » utilisée aujourd’hui ajoute un peu plus de spécificité aux plans de Microsoft, mais ne signifie finalement pas grand-chose si l’on ne connaît pas l’accord existant entre Sony et Activision Blizzard. Ce qui est tout aussi incertain, c’est ce qui pourrait se passer une fois que ces multiples années supplémentaires seront écoulées.

Les fans de Call of Duty se demandent toujours si Microsoft pourrait techniquement faire du jeu une exclusivité Xbox si l’accord avec Activision Blizzard est finalisé. Ils savent au moins maintenant que ce sera une réalité sur PlayStation pendant encore un petit moment.