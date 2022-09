Arcane est la première série animée d’un service de SVoD à remporter un Emmy Awards

Le studio français derrière l’excellente série animée Arcane a de quoi pavoiser. Arcane est en effet la première série animée d’un service de SVoD (en l’occurrence Netflix) à remporter un Emmy Awards dans la catégorie Outstanding Animated Program. Il y avait pourtant du beau monde en face, à l’instar de Bob’s Burgers, Rick & Morty, The Simpsons et What If…? (Disney+). Pour rappel, Arcane est une série basée sur le lore du jeu vidéo League of Legends de Riot Games. « C’est une grosse réussite pour nous car nous venons des jeux vidéo. C’était incroyable de voir le monde embrasser nos personnages et nos histoires », a déclaré Christian Linke, le co-créateur d’Arcane.

Arcane raconte l’histoire de deux sœurs, Jinx et Vi, ayant vécu une difficile enfance à Zaun, mais qui une fois adultes mènent une vie très différente l’une de l’autre, jusqu’à s’opposer…

La première saison d’Arcane a cumulé plus de 34 millions d’heures de visionnage lors de sa première semaine de diffusion, et bien entendu, une seconde saison a déjà été annoncée (mais il va falloir être très patient).