Leica Ciné 1 : Leica dévoile son premier vidéoprojecteur laser (4K, courte focale, etc.)

Référence dans l’univers de la photo, l’allemand Leica se lance sur le marché prometteur du vidéoprojecteur laser. Présenté lors du salon de l’IFA 2022, le Leica Ciné 1 est un vidéoprojecteur laser (triple laser RVB sur objectif Summicron avec éléments asphériques) dont la durée de vie du boitier est estimée à 25000 heures. Bien entendu, ce boitier peut être changé lorsque nécessaire. L’image est projetée en 4K et en diagonale 80 ou 100 pouces et cerise sur le pixel, l’appareil intègre un système audio Dolby Atmos. Et bien sûr, toute la connectique nécessaire est présente (HDMI 2.1, USB, Tuner TV, emplacement CI). Le Leica Ciné 1 promet aussi d’être extrêmement lumineux, sachant que la luminosité est l’un des rares points d’achoppement des vidéoprojecteurs.

L’autre gros atout de ce projecteur laser, outre la grande durée de vie de son boitier de projection, c’est la capacité à afficher sur de grandes diagonales en très courte focale, ce qui signifie qu’il sera possible de le rapprocher du mur (plus besoin de le positionner au plafond ou derrière le spectateur). Le trailer de présentation de l’engin ne donne pas plus d’indications, mais il se murmure déjà que le Leica Ciné 1, qui sera commercialisé en Europe au second trimestre 2023, serait proposé à un tarif d’environ 7000 euros. Tout de même…