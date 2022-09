Meta et Qualcomm s’associent pour le Métavers

Qualcomm et Meta ont annoncé hier en marge du salon de l’IFA qu’ils collaboreraient dorénavant à la construction d’un Métavers « multigénérationnel ». Cet accord pluriannuel se fixe pour objectif principal de fournir des expériences premium pour le futur Métavers, et ce malgré l’aspect encore très flou du concept. Cristiano Amon, président et responsable de Qualcomm Incorporated, affiche les ambitions générales de l’accord : « En nous associant à Meta, nous réunissons deux des leaders mondiaux du metaverse pour révolutionner l’avenir de l’informatique pour des milliards de personnes dans les années à venir ».

Dans le détail, cela signifie aussi que Meta va équiper ses prochaines casques de réalité mixte avec des processeurs Snapdragon XR, ce qui met pratiquement un terme aux rumeurs de processeur « maison » designés par Meta. En revanche, Meta participera bien avec Qualcomm à la conception de processeurs dédiés pour la réalité mixte, de façon à disposer de composants taillés sur mesure pour ses besoins. « Ces puces nous aideront à repousser les limites de la réalité virtuelle et à offrir des expériences incroyables » a ainsi précisé Mark Zuckerberg.