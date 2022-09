Samsung annonce avoir été piraté : des données de clients ont été volées

Samsung a reconnu avoir fait l’objet d’un piratage, avec les hackers qui ont réussi à mettre la main sur les données de certains clients. Le constructeur veut toutefois rassurer et affirme que des informations comme les cartes bancaires ne sont pas concernées.

Bien que des éléments importants n’ont pas été touchés, Samsung indique qu’un tiers a pu obtenir des informations sur les clients, comme les noms, les coordonnées, les informations démographiques, les dates de naissance, ainsi que des détails sur l’enregistrement des produits. Le groupe suggère aux clients de rester vigilants pour détecter toute activité suspecte.

Voici ce que déclare Samsung :

Chez Samsung, la sécurité est une priorité absolue. Nous avons récemment découvert un incident de cybersécurité qui a affecté certaines informations sur les clients.

Fin juillet 2022, un tiers non autorisé a acquis des informations à partir de certains systèmes américains de Samsung. Le 4 août 2022 ou autour de cette date, nous avons déterminé, grâce à notre enquête en cours, que les informations personnelles de certains clients avaient été affectées. Nous avons pris des mesures pour sécuriser les systèmes concernés, nous avons engagé une société externe de cybersécurité de premier plan et nous coordonnons notre action avec les forces de l’ordre.

Nous tenons à assurer à nos clients que le problème n’a pas affecté les numéros de sécurité sociale ou les numéros de cartes de crédit et de débit, mais que dans certains cas, il a pu affecter des informations telles que le nom, les coordonnées et les informations démographiques, la date de naissance et les informations relatives à l’enregistrement des produits. Les informations affectées pour chaque client concerné peuvent varier. Nous informons nos clients afin de les sensibiliser à ce problème.