Canal+ ne diffuse plus TF1 sur myCanal (et c’est toujours une affaire de gros sous)

Bis repetita. La chaine TF1 ne peut plus être regardée sur Canal+ (via myCanal). Depuis de matin, en lieu et place des contenus de la chaine, un bandeau d’information permet de mieux comprendre les raisons de ce blocage : « Dans le cadre de la distribution de ses chaînes par le groupe Canal+, le groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août, peut-on lire lorsqu’on sélectionne une chaîne TF1 sur myCanal ou un autre moyen de réception d’un bouquet Canal+. Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes accessibles gratuitement pour tous, le groupe Canal+ est contraint de renoncer à diffuser ces chaines. »

En bref et sans décodeur (hum…), TF1 se montrerait assez gourmand pour les droits de retransmission de sa chaîne, trop gourmand donc pour Canal+. Ce type de coupure suite à un différend commercial n’est pa une première en France. On se souvient de bisbilles similaires qui avaient un temps opposé TF1 à Orange, à Free, et déjà à Canal+. Dans l’attente d’un nouvel accord entre TF1 et Canal+, la filiale de Vivendi conseille de passer par MyTF1 si l’on souhaite se regarder un épisode de La Villa des Cœurs Brisés.