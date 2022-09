A 17 ans, il crée un moteur électrique performant et sans terres rares

A 17 ans, Robert Sansone est ce que l’on appelle un petit génie de l’ingénierie. Le jeune homme a déjà réalisé une soixantaine de projets divers (mains robotisées, kart super rapide, etc.), mais sa dernière réalisation est sans aucun doute la plus spectaculaire de toute. Sansone est en effet parvenu à concevoir puis fabriquer un prototype de moteur électrique ne nécessitant pas de terres rares (uniquement du plastique imprimé en 3D, des fils de cuivre et un rotor en acier) ! L’emploi de terres rares étant le gros point noir écologique des moteurs électriques pour VE, l’invention de Sansone n’en a forcément que plus d’intérêt.

Young Mr. Robert Sansone is doing great work that "revolutionizes" the future of "electrical ⚡-powered technology" for the U.S.A. and the whole world 🌎🌍.

May he and his family be greatly blessed.

— Jed Mask (@MaskJed) August 24, 2022