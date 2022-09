Lenovo Glasses T1 : Lenovo dévoile ses nouvelles lunettes AR

Lenovo vient de dévoiler sa nouvelle génération de lunettes AR, les Lenovo Glasses T1. Cet accessoire est équipé de dalles Micro OLED à la résolution Full HD et aux taux de rafraichissement de 60 Hz (ce qui reste assez faible). Les premiers journalistes qui ont pu mettre la main sur le T1 rapportent une luminosité pas folichonne mais suffisante, ainsi qu’un système de contrôle (via un smartphone) pas toujours satisfaisant. Le rendu de la AR prête aussi à caution étant donné que les Glasses T1 propose surtout des écrans superposés à la vue réelle (pour regarder des films, visionner des écrans d’ordinateurs, etc.). A noter que ces lunettes AR ne disposent pas de processeur intégré, le smartphone/tablette/ordinateur rattaché tenant lieu d’unité centrale.



L’annonce plus inattendue, c’est celle d’une connectivité possible entre les Lenovo Glasses T1 et… l’iPhone. Lenovo promet en effet qu’un adaptateur sera bientôt disponible pour faire tourner l’accessoire avec un smartphone d’Apple. Les Lenovo Glasses T1 seront disponibles à la vente en Chine avant la fin de l’année 2022, puis dans une poignée de pays (non définis à ce stade) dans le courant de l’année 2023. Le prix devrait avoisiner les 500 euros.