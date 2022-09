Halo Infinite : le mode coop est reporté à novembre, la saison 3 à 2023

Il faudra patienter pour jouer au mode coopération pour la campagne de Halo Infinite, 343 Industries annonce un report pour le mois de novembre (le 8 pour être précis), là où cela devait être disponible à la fin août. Le mode Forge arrivera aussi en novembre, ce sera en bêta.

Le mode coop en ligne arrivera donc le 8 novembre, mais 343 Industries annonce abandonner l’idée pour un mode coopératif local en écran partagé. « Afin d’améliorer et d’accélérer le développement des services en direct en cours, et de mieux répondre aux commentaires des joueurs et aux mises à jour de la qualité de vie, nous avons réaffecté les ressources du studio et ne travaillons plus sur la coopération en écran partagé dans les campagnes locales », a déclaré le studio.

Également retardée : la saison 3 du multijoueur de Halo Infinite. En avril, 343 Industries avait annoncé le mois de novembre pour le lancement de cette saison. Elle est désormais prévue du 7 mars au 27 juin 2023. Deux nouvelles cartes seront toutefois ajoutées au mode multijoueur dans la mise à jour d’hiver : Detachment et Argyle, qui ont toutes deux été construites avec Forge.

À noter par ailleurs que les joueurs se sont plaints du système d’XP dans Halo Infinite depuis son lancement, et la nouvelle mise à jour d’hiver comprendra de nouvelles façons de gagner de l’XP. Au lieu d’être obligés de compléter des défis, il y aura une nouvelle bêta de Match XP qui permettra aux joueurs de monter en niveau tout en complétant le battle pass.