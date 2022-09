Le drone solaire Zephyr s’est écrasé à quelques heures d’un record de vol absolu

Le drone solaire Zephyr, merveille de technologie aéronautique, s’est écrasé à quelques heures du record du vol le plus long de l’histoire. Conçu par la société britannique QinetiQ et développé Airbus depuis 2013, le drone Zephyr cumule les records de durée de vol, et détient notamment un record de 25 jours et 23 heures de vol en haute altitude ( 19 000 mètres). Malgré sa conception de pointe et ses nombreux succès, le Zephyr s’est écrasé à la mi juin après deux mois de vol (64 jours exactement), à quelques heures seulement du record du vol le plus long de l’histoire de l’aéronautique. Cette information n’a été reportée qu’à la fin du mois d’août.

Le drone solaire Zephyr mesure près de 25 mètres d’envergure et pèse près de 75kg

Le Zephyr effectuait un vol au dessus du sud des États-Unis et du golfe du Mexique lorsque le crash a eu lieu. Les données de vol de l’appareil indiquent une descente brutale de 1 385 mètres par minute, une chute dont les causes restent encore inconnues à ce stade de l’enquête. Une représentante d’Airbus a précisé qu’une analyse de « 1 500 heures de données de missions stratosphériques » était en cours. Ce premier gros échec du Zephyr interpelle aussi l’armée de l’air américaine, partie prenante du projet depuis sa récupération par Airbus.