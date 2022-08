Google dévoile ses nouveautés pour la mise à jour de septembre du Google Play

Google a annoncé la liste des changements pour la mise à jour de septembre en ce qui concerne son Google Play. Il y a également des corrections et autres améliorations générales.

Voici la liste des changements avec la mise à jour de septembre :

Gestion du système

Mises à jour des services de gestion du système visant à améliorer la connectivité des appareils, l’utilisation du réseau, la stabilité, la sécurité et la facilité d’actualisation.

Services pour les développeurs

Nouvelles fonctionnalités destinées aux développeurs d’applications Google et tierces pour la prise en charge des annonces, de l’accessibilité, de l’analyse et des diagnostics, du machine learning et de l’IA, ainsi que les services liés à la sécurité et à la confidentialité pour les développeurs dans leurs applications.

Ces nouvelles fonctionnalités et améliorations seront déployées avec la version 35.22 des Services Google Play Services et le Play Store dans sa version 31.1 à partir du 1er septembre. Il faudra probablement un certain temps avant que tout le monde puisse en bénéficier.