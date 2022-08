Iliad (Free) : toujours plus d’abonnés et des résultats en forte hausse sur le fixe et le mobile

Après un premier trimestre déjà très encourageant, Iliad vient de publier les résultats de son Q2 2022… et c’est encore mieux ! Le CA (France, Italie, Pologne) atteint les 4 milliards d’euros sur le premier semestre, dont 2,09 milliards d’euros sur le second trimestre (+11,4% sur un an). Le groupe enregistre en France un CA de 1,37 milliard (+7,1%) sur le trimestre (2,7 milliards sur le semestre), ce qui signifie qu’1,3 milliard d’euros sont engrangés en dehors de l’hexagone. sur le seul second trimestre Iliad a réalisé un CA de 228 millions d’euros en Italie et de 495 millions d’euros en Pologne » Iliad est l’opérateur qui a enregistré la plus forte croissance en Europe parmi le top 15 des groupes télécom » précise le communiqué d’Iliad.

Malgré ces très bons scores, la dette d’Iliad se monte encore à plus de 10 milliards d’euros, soit 2 milliards de dette en plus sur le premier semestre 2022. Ce trou à combler provient quasi exclusivement des rachats récents d’Iliad. Concernant le recrutement sur le fixe, Iliad (Free) a accueilli 67 000 nouveaux abonnés, soit un total de 7 millions d’abonnés fixes. Free a aussi recruté 120 000 nouveaux abonnés mobiles (forfait voix/4G/5G). Il y a désormais deux fois plus d’abonnés 4G/5G chez Free (9,7 millions d’abonnés)que d’abonnés au forfait voix (4,1 millions d’abonnés). Fee dispose d’un vivier global de 20,91 millions d’abonnés en France (mobile+fixe)