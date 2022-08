Twitter est de retour après une panne de plusieurs heures

Twitter a connu d’importantes difficultés, après une panne qui a duré plusieurs heures, empêchant les utilisateurs de voir leurs tweets et ceux des autres internautes. Un point « positif » pour les Européens est que les soucis ont surtout été rencontrés dans la nuit.

La panne de Twitter a débuté hier soir vers 23h45 selon les retours des utilisateurs. Le site du réseau social pouvait se charger, mais aucun tweet n’était présent. Le résultat était similaire du côté de l’application mobile, que ce soit sur iOS ou Android.

« Twitter ne fonctionne peut-être pas comme prévu pour certains d’entre vous sur le Web. Nous nous penchons sur le problème afin que vous puissiez retrouver les tweets », a indiqué le compte officiel de l’entreprise à 1 heure du matin, ne mentionnant pas les problèmes avec l’application mobile.

Twitter may not be working as expected for some of you on web. We’re looking into it so you can get back to the Tweets.

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 29, 2022