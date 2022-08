Snapchat propose de filmer avec les caméras avant et arrière du smartphone

Snapchat ajoute une nouvelle option qui a pour nom « Double caméra » et qui permet de filmer avec les caméras avant et arrière de son smartphone. C’est disponible dès maintenant.

Snap, la société derrière Snapchat, avait teasé cette fonctionnalité en avril, lorsqu’elle avait déclaré que la nouvelle option vidéo ferait partie d’une suite de fonctionnalités plus avancées pour les créateurs, appelée mode réalisateur. En attendant le lancement du mode réalisateur (cela viendra d’ici les prochains mois), l’entreprise a choisi de déployer la double caméra comme une fonctionnalité autonome dans Snapchat.

Voici comment est présenté le système :

Ouvrez votre Snapchat et vous verrez une nouvelle icône dans la barre d’outils de la caméra. D’une simple pression, vous pouvez commencer à créer des snaps et des stories, ou des vidéos Spotlight plus soignées, avec une double perspective. La double caméra est un moyen créatif pour notre communauté de capturer des moments passionnants tout en faisant partie de la mémoire — comme se déhancher à un festival de musique ou des moments quotidiens comme vos aventures culinaires dans la cuisine.