Chainsaw Man : un trailer très prometteur pour l’anime de Crunchy Roll

L’excellent manga Chainsaw Man (chez Kaze) va bientôt débarquer en anime… et c’est très prometteur ! Développé par le studio MAPPA (L’Attaque des Titans) pour le compte de la plateforme Crunchy Roll, l’anime Chainsaw Man se dévoile enfin sous la forme d’un premier trailer qui monte assez haut au plan technique. La DA est soignée, les animations sont léchées et la mise en scène respecte véritablement le découpage ultra dynamique du manga.

Bonne nouvelle aussi, le politiquement correct ne passera pas par là, ainsi que l’a confirmé le studio MAPPA dans son communiqué :« Nous avons essayé de rester les plus fidèles possible au manga pour ce qui est du scénario sans nous poser de question pour ce qui est la censure. » Le studio précise toutefois qu’ils pourraient se montrer un peu moins radicaux si les spectateurs se plaignaient du niveau de violence (et du reste), ce qui ne devrait pas arriver concernant les fans du manga d’origine (et à qui est destiné l’anime en premier lieu). L’animé chainsaw Man sera disponible sur Crunchy Roll dans le courant du mois d’octobre (sans autre précision).

Pour rappel (et pour ceux qui ne connaissent pas le manga), Chainsaw Man raconte les mirobolantes aventures de Denji, un jeune homme surendetté jusqu’au coup qui se retrouve finalement exploité en tant que « Devil Hunter », son chien-démon-tronçonneuse, « Pochita » à ses côtés. Devenu surpuissant suite à sa fusion avec Pochita, Denji est alors recruté par une organisation et part à la chasse aux démons…