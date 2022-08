Cambridge Analytica : Facebook signe un accord de principe pour mettre un terme au recours collectif

Vers un « arrangement » réparatoire ? Il y a plus de 4 ans éclatait le scandale Cambridge Analytica, qui mettait à jour un vaste système de siphonage des données par Facebook au profit parfois de sociétés privées aux pratiques et à l’éthique parfois plus que douteuses. Ainsi, les données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook avaient été exploitées par la firme britannique Cambridge Analytica (avec des soupçons de manipulation de l’opinion lors du vote du président américain), et ce avec l’aval de la firme de Zuckerberg. Ce très lourd dossier, qui a considérablement terni l’image de marque de Facebook, semble s’ouvrir sur un nouveau chapitre.

Après une première amende de 5 milliards de dollars, Facebook souhaiterait désormais clore une énorme procédure collective en cours avec un traditionnel « arrangement financier ». Ce vendredi 26 août, le géant du réseau social a déposé devant une cour de San Francisco un accord de principe, le tout accompagné d’une demande de suspension des procédures en cours. L’accord de principe signifie que Facebook ainsi que les parties concernées (les plaignants) sont d’accord sur les termes de l’arrangement, mais le contenu même de cet accord est encore inconnu à ce stade.