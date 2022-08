Twitter aurait dû être un protocole et non une entreprise, selon son cofondateur

Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, a indiqué que son plus grand regret est le fait que Twitter soit devenu une entreprise. Celui qui n’est plus le patron du réseau social depuis l’année dernière pense qu’il aurait été préférable que l’ensemble soit un protocole.

« Le plus gros problème et mon plus grand regret, c’est que [Twitter] soit devenu une entreprise », a tweeté Jack Dorsey en réponse à une question visant à savoir si la plateforme a tourné comme il l’avait envisagé.

The biggest issue and my biggest regret is that it became a company. — jack (@jack) August 25, 2022

Interrogé sur la structure sous laquelle il souhaitait que Twitter fonctionne, Jack Dorsey a répondu qu’il devait s’agir d’un protocole et que Twitter ne devait pas être détenu par un État ou une autre entreprise. S’il s’agissait d’un protocole, Twitter fonctionnerait un peu comme l’e-mail, qui n’est pas contrôlé par une entité centralisée, et les personnes utilisant des fournisseurs de courrier électronique différents peuvent communiquer entre elles.

A protocol. Def can’t be owned by a state, or company. Becomes clearer every day. — jack (@jack) August 25, 2022

À date, Twitter est mêlé à de multiples luttes. La société a poursuivi Elon Musk pour avoir tenté de se retirer de son offre de rachat de Twitter, d’un montant de 44 milliards de dollars. Un ancien cadre devenu lanceur d’alerte a par ailleurs accusé Twitter d’avoir trompé les régulateurs fédéraux sur ses mesures de sécurité pour se protéger des pirates et des comptes de spam.