[Gamescom 2022] The Last Case of Benedict Fox : un superbe trailer de gameplay et une vidéo commentée par les devs

Ok, l’année 2022 fait peine à voir côté Xbox Series sur le front des exclus (hormis le séduisant High on Life et A Plague Tale Requiem dans le Game Pass Day One), mais 2023 s’annonce franchement dantesque, autant en terme de grosses productions AAA (Forza Motorsport 8, Starfield, Stalker 2, Redfall) que de bijoux indés (Planet of Lana, Somerville, ou bien encore Replaced). Dans cette catégorie de l’indé, il faut désormais rajouter urgemment The Last Case of Benedict Fox , un Metroidvania hyper prometteur qui bénéficie d’une DA à tomber à la renverse. Le jeu s’est une nouvelle fois montré à la fois lors de l’Opening Night Live puis lors du Future Games Show, et c’est toujours une énorme « bafasse in the eye ».



The Last Case of Benedict Fox se déroule dans une ambiance cthultienne et le joueur dirige les pas rapides d’un personnage qui gagne des pouvoirs à chaque tatouage supplémentaire ! C’est beau, les combats sont dynamiques et spectaculaires, et ça sort toujours au printemps 2023 sur Xbox One, Xbox Series, PC et dans le Game Pass day one.