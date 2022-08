James Webb détecte du CO2 dans l’atmosphère d’une exoplanète, et c’est une grande première

Avec James Webb, c’est la révolution permanente. Depuis sa mise en route, la télescope spatial à 10 milliards de dollars ne cesse de repousser les limites de notre connaissance de l’univers. Cette fois l’exploit n’est pas mince puisque le JWST est parvenu à détecter du CO2 (dioxyde de carbone) dans l’atmosphère d’une exoplanète, une grande première mondiale. Le compte Twitter du télescope géant ne s’y est pas trompé et fait dans l’annonce épique avec un « Retenez votre respiration » que l’on aurait plus vu en accroche du dernier blockbuster hollywoodien.

