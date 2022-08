BlackBerry : un film en préparation sur l’ascension et la chute du fabricant

Nous sommes au matin du 9 janvier 2007, et dans les locaux de BlackBerry, les cadres sirotent tranquillement leur café crème, sûrs de leur évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Mike Lazaridis et Jim Balsillie songent déjà à la prochaine génération du smartphone à clavier qui domine le marché pro de la tête et des épaules. Tout va bien. Quelques heures plus tard, Apple dévoile l’iPhone, une annonce qui marquera en fait les débuts d’une « dégringolada » technologique parmi les plus rapides et les plus cruelles de l’histoire de la technologie. De géant incontournable, BlackBerry va carrément disparaitre du secteur mobile, et ce en à peine quelques années. Le fabricant canadien cessera de fabriquer des smartphones en 2013.

L’histoire de cette ascension puis de cette chute brutale sera le thème principal d’un film (sobrement appelé BlackBerry) avec les acteurs Glenn Howerton et Jay Baruchel en vedettes. Ces derniers devraient interpréter à l’écran Mike Lazaridis et Jim Balsillie, les fondateurs de BlackBerry. Le scénario serait adapté de l’ouvrage Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry de Jacquie McNish et Sean Silcoff. Le métrage serait déjà en post-production et son annonce interviendrait lors du Festival international du film de Toronto (TIFF).