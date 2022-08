[Gamescom 2022] Dead Island 2 : une cinématique, un trailer, une date… et de la grosse hype

Vous aimez découper du zombie dans une ambiance plus proche d’un pulp à la Tarantino que d’un The Walking Dead ? Alors c’est sûr, Dead Island 2 est fait pour vous. La suite du jeu d’action et de « zomblard » qui avait rapidement accédé à un statut culte a enfin été présentée à la Gamescom 2022, et c’est du tout bon, autant question ambiance qu’en terme de réalisation ou de gameplay. Le cadre de l’action ne change pas d’un iota (un Los Angeles post apo), 6 personnages jouables seront disponibles et le studio assure que sons moteur de démembrement est le plus réaliste jamais vu dans un jeu vidéo.

Le jeu de l’éditeur Deep Silver prévoira bien un mode solo, mais aussi un mode multi coopératif (jusqu’à trois autres survivants).. Les joueurs américains auront même droit à un petit bonus avec la compatibilité Alexa, ce qui permettra de parler de « vive voix » aux zomblards ou d’effectuer des actions simples à la voix. Dead Island 2 sera disponible le 3 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Epic Games Store et Stadia.