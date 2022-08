Inspire 3, Versa 4 et Sense 2 : Fitbit dévoile une armada de bracelets et de montres connectées

Fitbit a de l’ambition sur le marché de la smartwatch. Le fabricant vient en effet de présenter un nouveau modèle de bracelet connecté, l’Inspire 3, ainsi que deux modèles de montres connectées, la Versa 4 et la Sense 2. L’Inspire 3 sera proposé à la vente à une centaine d’euros seulement, et pourtant, à ce tarif abordable, on disposera tout de même d’un écran OLED tactile et couleur (monochrome sur la gamme précédente), d’un capteur cardiaque (avec niveau de SpO2) et cutané (pour la température corporelle), et de fonctions diverses comme le relevé de pas, l’analyse du sommeil, ou bien encore l’évaluation des calories dépensées. L’autonomie reste à 10 jours, même donc que l’Inspire 2. Les précommandes pour l’Inspire 3 sont ouvertes sur le site du fabricant, les premières livraisons étant prévues pour septembre.

Les smartwatchs Versa 4 et Sense 2 ont beau avoir un nom différent, leur design ne se différencie pas vraiment, même si les formes plus arrondies marquent une rupture avec les générations précédentes. Toujours plus sportive, la Versa 4 « gère » désormais 40 activités contre 20 sur le modèle précédent. On note que la danse et l’impitoyable Crossfit s’invitent au programme.

La Sense 2, c’est un peu la même que la Versa 4, le suivi du stress en plus ( 24 jours sur 7 grâce au capteur Body Response). Lorsque la Sense 2 détecte une montée du stress, elle propose toute une série d’exercices (de respiration notamment) visant à faire retomber la pression. La Sense 2 dispose en sus d’un capteur ECG (fréquence cardiaque) conçu pour détecter la fibrillation auriculaire (comme sur l’Apple Watch).

Concernant les autres points communs entre les deux montres, on peut citer en vrac la compatibilité iOS/Android, un OS basé sous Android et non Wear OS ( Google Maps et Google Wallet sont pris en charge), et une autonomie de 6 jours (Fitbit annonce 12 minutes de charge pour 1 journée récupérée. A noter que l’abonnement Fitbit Premium (8,99 euros par mois) permet d’accéder à des centaines d’exercices vidéo, de nouvelles fonctions etc. (six mois d’essai à l’achat d’un nouveau modèle). Enfin, l’autonomie reste inchangée par rapport à l’Inspire 2, soit 10 jours environ. Les précommandes des deux toquantes sont déjà ouvertes au prix de 229,95 euros pour la Versa 4 et 299,95 euros pour la Sense 2, les premières livraisons étant attendues pour l’automne.